Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Не могу поверить, что в «Макларене» допустили такую ошибку и отпустили Данна»

Дэли считает ошибкой «Макларена» уход Данна.

Бывший пилот «Формулы-1» Дерек Дэли назвал огромной ошибкой решение руководства «Макларена » прекратить сотрудничество с Алексом Данном.

Данн, выступающий в «Формуле-2» и считающийся большим талантом, покинул молодежную программу «Макларена» некоторое время назад. Предполагается, что теперь Данн может присоединиться к программе «Ред Булл».

«Переход в систему «Ред Булл » будет для Данна наилучшим вариантом развития событий. Но я просто не могу поверить в то, что в «Макларене» могли допустить такую ошибку и отпустили Данна. Кому-то и где-то в итоге придется ответить на вопрос, как это могло случиться. Потому что решение расстаться с Данном выглядит бессмысленным», – рассказал Дэли.

