«Андретти» планирует создать команды в «Формуле-2» и «Формуле-3»

рассказал о планах прихода в младшие формульные серии.

По словам Андретти, новая база в Сильверстоуне, процесс ввода которой в эксплуатацию уже начался, позволит проекту расширяться и затронуть не только «Формулу-1», но и позволит создать команды в «Ф-2» и «Ф-3»:

«В основном два этих комплекса будут использоваться для нужд команды «Формулы-1». Но мы также хотим перевезти сюда нашу команду из «Формулы Е» и начать процесс интеграции.

Наша цель – создать команды в «Формуле-2» и «Формуле-3», чтобы в том числе организовать структуру поддержки для команды «Формулы-1». В дальнейшем, возможно, мы также создадим команду в WEC. Мы хотим сделать эту базу нашим центром европейских гонок».

Андретти добавил, что создание команд в «Ф-2» и «Ф-3» должно помочь молодым американским гонщикам пробиваться в «Ф-1» в будущем:

«Речи о приглашении только американских гонщиков точно не идет. Но да, для них это будет хорошая возможность подняться по карьерной лестнице. В целом же мы, как и прежде, будем стремиться находить самых талантливых пилотов.

Просто это [создание команд в «Ф-2 и «Ф-3»] даст американским гонщикам честный и справедливый шанс. Потому что сейчас, когда американец приезжает сюда [в европейские чемпионаты], к нему относятся несколько иначе.

В нашей команде ко всем будут относиться честно, одинаково, во всей структуре. А для нас будет плюсом то, что мы сможем оценить талант гонщика – насколько он реален или нет. Ведь вы часто просто не можете знать всех нюансов – например, богатый отец может оплатить своему ребенку 200 дней частных тестов или что-то подобное, чтобы его ребенок [на просмотре] смотрелся хорошо. Мы же будем знать о таких вещах».

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