«Андретти» планирует создать команды в «Формуле-2» и «Формуле-3»

Теги Формула-1 Майкл Андретти Формула-3 Формула-2 Андретти Автоспорт Авто

Майкл Андретти рассказал о планах прихода в младшие формульные серии.

По словам Андретти, новая база в Сильверстоуне, процесс ввода которой в эксплуатацию уже начался, позволит проекту расширяться и затронуть не только «Формулу-1», но и позволит создать команды в «Ф-2» и «Ф-3»:

«В основном два этих комплекса будут использоваться для нужд команды «Формулы-1». Но мы также хотим перевезти сюда нашу команду из «Формулы Е» и начать процесс интеграции.

Наша цель – создать команды в «Формуле-2» и «Формуле-3», чтобы в том числе организовать структуру поддержки для команды «Формулы-1». В дальнейшем, возможно, мы также создадим команду в WEC. Мы хотим сделать эту базу нашим центром европейских гонок».

Андретти добавил, что создание команд в «Ф-2» и «Ф-3» должно помочь молодым американским гонщикам пробиваться в «Ф-1» в будущем:

«Речи о приглашении только американских гонщиков точно не идет. Но да, для них это будет хорошая возможность подняться по карьерной лестнице. В целом же мы, как и прежде, будем стремиться находить самых талантливых пилотов.

Просто это [создание команд в «Ф-2 и «Ф-3»] даст американским гонщикам честный и справедливый шанс. Потому что сейчас, когда американец приезжает сюда [в европейские чемпионаты], к нему относятся несколько иначе.

В нашей команде ко всем будут относиться честно, одинаково, во всей структуре. А для нас будет плюсом то, что мы сможем оценить талант гонщика – насколько он реален или нет. Ведь вы часто просто не можете знать всех нюансов – например, богатый отец может оплатить своему ребенку 200 дней частных тестов или что-то подобное, чтобы его ребенок [на просмотре] смотрелся хорошо. Мы же будем знать о таких вещах».

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автогиганта, возвращение госфонда Бахрейна в «Макларен»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Клименко
Вот понимаю заход в серию. База, молодежка. А голубятня из Либерти и картель команд препятствуют
А теперь сравним такой подход и тот что использует Хаас. Небо и земля просто.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий