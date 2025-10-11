  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «На месте «Макларена» поддержал бы Пиастри в борьбе за титул»
1

Гюнтер Штайнер: «На месте «Макларена» поддержал бы Пиастри в борьбе за титул»

Штайнер дал совету «Макларену» насчет борьбы между Норрисом и Пиастри.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер пришел на подкаст The Red Flags, где ответил, произойдет ли еще одно столкновение между «Макларенами» в этом сезоне.

Вопрос был задан в рубрике «газ или тормоз», где ответ «газ» подразумевал «да», а «тормоз» – «нет».

«Я бы сказал газ. После этого в «Макларене» введут командные правила. Не факт, что они введут правила, согласно которым кто-то конкретный должен победить. Поэтому я не совсем уверен насчет этого.

Совет исполнительному директору «Макларена» Заку Брауну? Я бы поддержал Оскара [Пиастри] в борьбе за титул. Они [с Норрисом] идут очень близко друг к другу в чемпионате. Им приходилось бороться до этого, теперь нужно кого-то поддержать. Они [«Макларен»] должны выиграть титул [в личном зачете] – ведь в прошлом году им этого не удалось.

Если они продолжат действовать так же, как в Сингапуре, то их успех под вопросом. Я все еще считаю, что они выиграют личный зачет, поскольку в какой-то момент они поступят так, как я сказал. Иначе их пилоты передерутся между собой. Вот что произойдет», – сказал Штайнер.  

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoХаас
logoМакларен
logoГюнтер Штайнер
logoЗак Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джонни Херберт: «Норрис в роли преследующего в борьбе за титул – это намного проще»
18 минут назад
Ландо Норрис о том, беспокоится ли он о борьбе за титул: «Ага, очень переживаю, очень боюсь, честно»
1сегодня, 14:33
Палоу заявил, что «Макларен» ничего не потерял из-за его ухода: «Без хорошей машины пилот не сможет побеждать. Так было с Фернандо Алонсо»
сегодня, 14:10
Джеймс Воулз: «Считаю, что при новом регламенте количество обгонов в «Ф-1» увеличится»
сегодня, 13:53
«Ф-1» может за 140 млн долларов в год передать Apple права на трансляции на Гран-при США
4сегодня, 13:32
Эстебан Окон: «В самой тяжелой аварии перегрузки составили 42G»
сегодня, 13:20
Льюис Хэмилтон: «Всегда восхищался Вассером. Его волнует скорость машины – это сильная сторона Фреда»
2сегодня, 12:59
Андреа Кими Антонелли: «После этапа в Монце получил небольшой пинок под зад – именно это мне и было нужно»
сегодня, 12:52
Адвокат «Макларена»: «Из-за господина Палоу компания оказалась в кризисе. Пришлось пересмотреть спонсорские соглашения»
2сегодня, 12:30
Грэм Лоудон: «Для «Кадиллака» важно, чтобы на тестах поработала команда»
сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13