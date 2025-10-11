Гюнтер Штайнер: «На месте «Макларена» поддержал бы Пиастри в борьбе за титул»

Штайнер дал совету «Макларену» насчет борьбы между Норрисом и Пиастри.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер пришел на подкаст The Red Flags, где ответил, произойдет ли еще одно столкновение между «Макларенами» в этом сезоне.

Вопрос был задан в рубрике «газ или тормоз», где ответ «газ» подразумевал «да», а «тормоз» – «нет».

«Я бы сказал газ. После этого в «Макларене » введут командные правила. Не факт, что они введут правила, согласно которым кто-то конкретный должен победить. Поэтому я не совсем уверен насчет этого.

Совет исполнительному директору «Макларена» Заку Брауну ? Я бы поддержал Оскара [Пиастри] в борьбе за титул. Они [с Норрисом] идут очень близко друг к другу в чемпионате. Им приходилось бороться до этого, теперь нужно кого-то поддержать. Они [«Макларен»] должны выиграть титул [в личном зачете] – ведь в прошлом году им этого не удалось.

Если они продолжат действовать так же, как в Сингапуре, то их успех под вопросом. Я все еще считаю, что они выиграют личный зачет, поскольку в какой-то момент они поступят так, как я сказал. Иначе их пилоты передерутся между собой. Вот что произойдет», – сказал Штайнер.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет

