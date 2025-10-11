  • Спортс
  • Джеймс Воулз: «Считаю, что при новом регламенте количество обгонов в «Ф-1» увеличится»
Джеймс Воулз: «Считаю, что при новом регламенте количество обгонов в «Ф-1» увеличится»

В 2026 году в «Ф-1» станет больше обгонов – считает Воулз.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз предполагает, что в следующем году, когда команды перейдут на новый технический регламент, количество обгонов в гонках «Формулы-1» увеличится.

«Обгоны станут другими, но они будут. Просто они станут не такими, какими мы привыкли их видеть. И я уже говорил об этом раньше – отношение гонщиков тоже меняется. Когда они впервые увидели новый регламент, то сказали, что все это выглядит не слишком здорово. Во второй раз посмотрев на него они уже сказали, что это интересно. Ну а к третьему и четвертому разу они уже были довольны – просто потому, что они гонщики.

Я правда считаю, что при новом регламенте количество обгонов увеличится. Просто немного не так, как вам кажется. Сложность в том, что изменится вообще все. Так что мы все каждую неделю будем очень многому учиться, узнавать очень много нового – в особенности это касается работе с новыми двигателями», – рассказал Воулз.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
