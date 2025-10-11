Ландо Норрис о том, беспокоится ли он о борьбе за титул: «Ага, очень переживаю, очень боюсь, честно»

Норрис с сарказмом ответил на вопрос о борьбе за титул.

Пилота «Макларена» Ландо Норриса спросили, не переживает ли он из-за того, что Макс Ферстаппен сокращает отставание в личном зачете и что из-за этого в команде могут в итоге сделать ставку на Оскара Пиастри .

«Я очень обеспокоен. Ага, очень переживаю, очень боюсь, честно. Ага, я рад, что вы спросили об этом, в общем… Но вообще нет», – с сарказмом отреагировал Норрис.

