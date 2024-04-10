Команда «Андретти» официально открыла новую базу в Сильверстоуне

«Андретти» запустила в работу новую базу в Великобритании.

На церемонии открытия присутствовали и Майкл, и . по-прежнему не оставляет надежд попасть в «Формулу-1» с собственной командой и собирается работать над реализацией проекта – хотя последнюю заявку в «Ф-1» и отклонили.

Несмотря на это, в «Андретти», чьим техническим партнером является «Кадиллак», рассчитывают попасть в «Формулу-1» в 2026 году.

В связи с этим команда уже начала процесс переезда в новый комплект общей площадью 40000 кв футов (приблизительно 12000 кв метров). Со временем сотрудники команды займут и соседнее здание – площадью уже 70000 кв футов (21300 кв метров).

По плану Андретти, конструкторское бюро и гоночная команда будут базироваться в , а производство и сборка болидов будет осуществляться в США.

В том случае, если в «Андретти» все-таки получат от «Формулы-1» согласие на выступление в чемпионате в качестве 11-й команды, в 2026 и 2027 годах планируется использовать двигатели «Рено», а с 2028 года перейти на двигатели «Кадиллак».

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