Мика Хаккинен: «Крайне маловероятно, что будущее Переса – в «Ред Булл»

Хаккинен не видит будущего для Переса в «Ред Булл».

Двукратный чемпион «Формулы-1» убежден, что не справляется со своими задачами в «Ред Булл». Контракт мексиканского пилота с командой рассчитан до конца 2024 года.

«Обычно один из напарников медленнее другого – в этом случае Перес медленнее [Ферстаппена], в последнее время это довольно очевидно. Если более медленный напарник принимает ситуацию и хорошо общается с прессой и командой, если он мотивирован, помогает развитию болида и остается в трех-четырех десятых от партнера, это неплохо.

Если же напарник начинает жаловаться, обвинять команду в том, что ему не представляют хорошую машину, если он не мотивирован, а результаты нестабильны, это не идет на пользу команде. В таком случае нужны перемены.

Я понимаю, что мексиканский гонщик важен для «Ред Булл». Мексика – большой рынок, и это оказывает влияние. Но в конечном счете важно гоняться, давать результат, способствовать развитию болида. Нельзя полагаться лишь на одного пилота – для разработки машины нужны два гонщика определенного уровня.

Будущее Переса – в «Ред Булл»? Я считаю, это крайне маловероятно», – заключил Мика.

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