Франц Тост: «Ферстаппен лидер «Ред Булл» и быстрее Переса. А Перес достаточно быстр, чтобы команда выиграла Кубок конструкторов»

Франц Тост высказался о составе «Ред Булл» на новый сезон.

Бывший многолетний руководитель «Альфа Таури», который теперь перешел на консультативную должность, рассказал о том, что не видит для «Ред Булл» причин как-либо менять состав пилотов и искать для нового напарника.

По словам Тоста, Пересу хватает скорости для того, чтобы добиваться нужных результатов и помогать « » выигрывать Кубок конструкторов:

«Не имеет значения, кто будет напарником Ферстаппена, кто будет выступать рядом с ним. Я думаю, что сейчас он просто является самым быстрым гонщиком в «Формуле-1».

И тут все зависит от философии команды. В «Ред Булл» хотят выигрывать и в личном зачете пилотов, и в Кубке конструкторов. И команде нужно найти оптимальную для достижения этой цели комбинацию.

И мне кажется, что в данный момент они подобрали очень хорошую комбинацию – Макс Ферстаппен является лидером команды, он быстрее Переса. Но Перес при этом сам достаточно быстр, чтобы закончить чемпионат на втором месте, а «Ред Булл» выиграли Кубок конструкторов. Так чего еще желать? В команде царит спокойная, мирная атмосфера, поскольку всем очевидно, кто доминирует».

Также Тост поделился воспоминаниями о начале сотрудничества с Ферстаппеном, когда Макса пригласили в «Торо Россо» (ныне « ») в возрасте 17 лет, сразу из «Формулы-3»:

«Его всегда отличала невероятная природная скорость, такое иногда встречается в «Формуле-3». Я помню дождевую гонку на «Норисринге» – я думал, что Макс едет по сухой траектории, потому что он был на две секунды быстрее всех остальных. Это напомнило мне то, как выиграл гонку в «Формуле-Форд» на «Зальсбургринге». Те же условия, и он тоже выигрывал у соперников по 2-3 секунды на каждом круге.

Так что увидев Макса мне очень захотелось выяснить, а что он сможет показать за рулем нашего болида «Ф-1»? Мы организовали тесты в Италии, и он сразу же адаптировался к работе болида – к скоростям, к работе на торможениях, ко всему.

В этом и заключалось главное преимущество Макса. Он вообще не испытывал трудностей при повышении скоростей. Другим гонщикам нужно 10, 20, 100 кругов, чтобы адаптироваться к новым скоростям, торможениям и так далее. Макс же сразу брал ситуацию под контроль».

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