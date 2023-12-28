Джонни Херберт согласился с Хэмилтоном: «Ред Булл» не предоставил Пересу механизм поддержки»

Херберт высказался о недостаточной поддержке Переса в «Ред Булл».

Пилот « » Льюис Хэмилтон в октябре поделился мыслями об отношении «Ред Булл» к .

«Я считаю, что команда никак ему не помогает. Я понимаю, что в «Ред Булл» много разных людей, но некоторые влияют на него психологически и не поддерживают. Если бы я каждый уик-энд слышал о себе такие негативные вещи, мне было бы очень тяжело», – произнес британец.

Эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» согласился с семикратным чемпионом мира:

«Помню, что критика [Переса] со стороны «Ред Булл» была довольно серьезной. [К концу сезона] выступления немного улучшились, и критика сменилась на поддержку. Пожалуй, надо было поддерживать его, когда дела шли не так хорошо.

Льюис сказал то, что сказал… Я это понимаю. Серхио выступает в паре с одним из лучших пилотов в истории «Ф-1», и это очень тяжело.

Команды всегда ожидают, что ты будешь где-то рядом [с напарником], в паре десятых [с круга]. Если же речь о секунде, ситуация становится трудной. Ему не предоставили механизм поддержки, и это осложнило жизнь».

Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» никак не помогает Пересу. Мне было бы тяжело слышать о себе такие негативные вещи»

Кристиан Хорнер: «Место Переса в «Ред Булл»-2025 в его руках»