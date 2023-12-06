Заявление «Мерседеса»: «Полностью отвергаем все обвинения, которые ставят под сомнение честность и порядочность руководителя нашей команды»
«Мерседес» отверг все обвинения в адрес Вольффа.
Команда «Мерседес» выпустила официальное заявление, в котором отвергла обвинения в каких-либо нарушениях со стороны руководителя команды Тото Вольффа.
Также отмечается, что команда «Мерседес» не была поставлена в известность о расследовании ФИА и ничего об этом не знала, пока данная информация не попала в прессу.
«Мы приняли во внимание общее заявление ФИА, которое отвечает на необоснованные обвинения, выдвинутые в одном из СМИ, и оповещение, сделанное без протокола, которое связало его с руководителем команды «Мерседес».
Команда не получала от Департамента ФИА по соблюдению требований никаких сообщений по данному вопросу, и для нас было крайне удивительным узнать о проведении такого расследования из одного из СМИ.
Мы полностью отвергаем все обвинения, содержащиеся в заявлении и связанных с ним материалах в СМИ, которые неправомерно ставят под сомнение честность и порядочность руководителя нашей команды», – говорится в заявлении «Мерседеса».
Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов
Ребята, вы только спустя столько лет узнали, что вас все называют ФИАрседем уже лет 10?
А нечего было на ФИА наезжать, сами же развалили свой ФИАрдес, уволили единственного правильного, честного и действовавшего в интересах спорта сотрудника
У местных очередная боль ))
Самое смешное, если Либерти поставит ФИА в позу рака, и они мало того, что жену Вольфа за порог не выставят, так еще и публичные извинения принесут + компенсацию выплатят.