Заявление «Мерседеса»: «Полностью отвергаем все обвинения, которые ставят под сомнение честность и порядочность руководителя нашей команды»

«Мерседес» отверг все обвинения в адрес Вольффа.

Команда « » выпустила официальное заявление, в котором отвергла обвинения в каких-либо нарушениях со стороны руководителя команды .

Также отмечается, что команда «Мерседес» не была поставлена в известность о расследовании ФИА и ничего об этом не знала, пока данная информация не попала в прессу.

«Мы приняли во внимание общее заявление ФИА, которое отвечает на необоснованные обвинения, выдвинутые в одном из СМИ, и оповещение, сделанное без протокола, которое связало его с руководителем команды «Мерседес».

Команда не получала от Департамента ФИА по соблюдению требований никаких сообщений по данному вопросу, и для нас было крайне удивительным узнать о проведении такого расследования из одного из СМИ.

Мы полностью отвергаем все обвинения, содержащиеся в заявлении и связанных с ним материалах в СМИ, которые неправомерно ставят под сомнение честность и порядочность руководителя нашей команды», – говорится в заявлении «Мерседеса».

Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов