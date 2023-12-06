Заявление «Мерседеса»: «Полностью отвергаем все обвинения, которые ставят под сомнение честность и порядочность руководителя нашей команды»

Теги ФИА Формула-1 Мерседес Сьюзи Вольфф регламент Тото Вольфф Авто

«Мерседес» отверг все обвинения в адрес Вольффа.

Команда «Мерседес» выпустила официальное заявление, в котором отвергла обвинения в каких-либо нарушениях со стороны руководителя команды Тото Вольффа.

Также отмечается, что команда «Мерседес» не была поставлена в известность о расследовании ФИА и ничего об этом не знала, пока данная информация не попала в прессу.

«Мы приняли во внимание общее заявление ФИА, которое отвечает на необоснованные обвинения, выдвинутые в одном из СМИ, и оповещение, сделанное без протокола, которое связало его с руководителем команды «Мерседес».

Команда не получала от Департамента ФИА по соблюдению требований никаких сообщений по данному вопросу, и для нас было крайне удивительным узнать о проведении такого расследования из одного из СМИ.

Мы полностью отвергаем все обвинения, содержащиеся в заявлении и связанных с ним материалах в СМИ, которые неправомерно ставят под сомнение честность и порядочность руководителя нашей команды», – говорится в заявлении «Мерседеса».

Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов

11 комментариев
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Команда, которая раньше всех узнала информацию о гибридах, что обеспечило ей 8 лет доминирования, команда, чей руководитель мог напрямую давить на гоночного директора и запускать свою жену внутрь ФИА, узнавая таким образом грядущие изменения, команда, которая то против Феррари то против Ред Булла продавливала всякого рода директивы тормозящая их развитие и осаживающая скорость, команда, которая только и делает, что выступает с популистскими лозунгами за все хорошее против всего плохого - КОНЕЧНО ЖЕ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВНА И СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЯ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ АГА

Ребята, вы только спустя столько лет узнали, что вас все называют ФИАрседем уже лет 10?
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Ну хоть не приплели в пресс-релиз многообразие, женоненавистничество, расизм, лгбт и блм. И на том спасибо. Команда будет героически превозмогать эту ситуацию.
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Единственным разумным решением будет лишить всех титулов Мерседес
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Не зря натуралы за Мерседес не болеют
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+5
Ответ Анатолий Зубков
Ну хоть не приплели в пресс-релиз многообразие, женоненавистничество, расизм, лгбт и блм. И на том спасибо. Команда будет героически превозмогать эту ситуацию.
до этого сьюзи уже выдала подобной основы текст, о том как ей приходилось преодолевать все это на пути к полученной должности в автоспорте.
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Тотошка как руководитель и акционер сам отписался, будет репу чесать над репутационными потерями
А нечего было на ФИА наезжать, сами же развалили свой ФИАрдес, уволили единственного правильного, честного и действовавшего в интересах спорта сотрудника
У местных очередная боль ))
+4
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Такую драму развели на пустом месте. Решение очевидное: Вольфа с его женой выгнать, Мерседес дисквалифицировать из протоколов 2014-2023, титулы ЛЗ и КК аннулировать, Массе титул 2008 вернуть. И всё, рейтинги до небес, деньги так в руки и поплывут.

Самое смешное, если Либерти поставит ФИА в позу рака, и они мало того, что жену Вольфа за порог не выставят, так еще и публичные извинения принесут + компенсацию выплатят.
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Ответ Мадина Уйгурова
Команда, которая раньше всех узнала информацию о гибридах, что обеспечило ей 8 лет доминирования, команда, чей руководитель мог напрямую давить на гоночного директора и запускать свою жену внутрь ФИА, узнавая таким образом грядущие изменения, команда, которая то против Феррари то против Ред Булла продавливала всякого рода директивы тормозящая их развитие и осаживающая скорость, команда, которая только и делает, что выступает с популистскими лозунгами за все хорошее против всего плохого - КОНЕЧНО ЖЕ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВНА И СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЯ ВСЕ ОБВИНЕНИЯ АГА Ребята, вы только спустя столько лет узнали, что вас все называют ФИАрседем уже лет 10?
Неудивительно, что главный фанбой Лука такой же лицемер как руководство Мерседеса
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ФОМ, конечно, молодцы. Допустили конфликт интересов. И тут неважно, сливал кто-то что-то или нет. Конфликт интересов должен быть устранен, допустившие назначения - наказаны.
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Кто будет мухлевать - будем сразу бить по наглой рыжей морде! )))
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