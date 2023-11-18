Карлос Сайнс: «Не могу поверить в штраф за то, в чем не виноваты ни я, ни «Феррари»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Сайнс разочарован, что получил штраф после инцидента с люком.

Через несколько минут старта первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса «Феррари» Карлоса Сайнса оказалась в значительной степени разрушена из-за незакрепленного дорожного люка. Команда была вынуждена превысить лимит по батареям, за что Карлос получит штраф в виде потери десяти позиций на старте воскресной гонки.

Испанец сообщил, что почувствовал «довольно сильный удар по спине и шее» и назвал работу команды по восстановлению автомобиля «героической». Предполагалось, что Сайнс пропустит вторую тренировку, однако задержка позволила «Феррари» подготовить болид.

«Похоже, получается сразу заставить шины работать на одном быстром круге и быть конкурентоспособными, так что я был настроен довольно радостно и оптимистично. К сожалению, как только сессия закончилась, команда сообщила, что я потеряю десять позиций за то, в чем не виноват я, в чем не виновата команда.

Это полностью поменяло мой настрой и мое мнение о уик-энде. Я разочарован и не могу поверить в ситуацию. Вы не увидите меня очень счастливым в этот уик-энд.

[В гонке] шансы будут. Но прямо сейчас я слишком разочарован и не хочу слишком много рассуждать о будущем. На мой взгляд, это очень четкий пример, который показывает, что в нашем спорте можно многое улучшить.

Безусловно, можно применить правила так, чтобы не давать штраф за форс-мажор, однако всегда найдутся люди или способы ухудшить ситуацию для кого-то – в данном случае моя очередь расплачиваться», – заявил гонщик.

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2 комментария

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irs118return
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лишняя головная боль для победы мерсов, ФИАрседес знает что делает)
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fly_to_the_sky
Не фанат Феррари, но хочется чтобы у них все сложилось в этот раз. Им и так постоянно не везёт, они заслуживали бесплатной замены двига, но общего согласия не получили. Теперь надо доказать все в гонке...
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