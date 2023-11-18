Макс Ферстаппен о штрафе Сайнса: «Нужно поменять правила. С Карлосом поступили очень сурово»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен считает, что нужно изменить правила после штрафа Сайнса в Лас-Вегасе .

Пилот «Ред Булл» считает штраф пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу в 10 позиций слишком суровым. Испанец получил наказание за замену элементов двигателя, после того как получил повреждения от отлетевшего люка.

«Нужно поменять правила, касающиеся этой ситуации. Это то же самое, если в тебя врежутся и произойдет авария. В таком случае ты потеряешь часть двигателя, модулей силовой установки – все подобное.

Так что, прежде всего, все нужно изменить. Подобные моменты [как в случае Сайнса] можно учитывать. Получишь ты штраф или нет, сейчас такие условия не считаются при принятии решения.

Кроме того, я думаю, у команд не должно быть права голоса в таких ситуациях, потому что, очевидно, они будут голосовать против штрафа. Я думаю, с Карлосом поступили очень сурово, но в такой политизированной обстановке в каждой команде, конечно, думают о самих себе – они скажут: «Нет, он должен получить штраф», – считает Ферстаппен.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

4 комментария

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FaithDevotion
По-хорошему, да. Когда страдает гонщик из-за косячности трассы, выглядит убого. А ведь квалифицировались оба отлично
+8
0
+8
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Боруссия Мюнгладбах
Всё правильно говорит. Не знаю, как Феррари, но случись такое с Астон Мартин, Стролл-старший уже бы в суд иски подавал.
+7
0
+7
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RusSt
их надо не поменять а пересоздать . Ни в одном виде спорта нет столько споров о правилах как в ф1 что то с этим надо делать, невозможно прописать каждый чих в правилах как они пытаются
+1
0
+1
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Сергей Евсеев
А почему пилоты Мерседеса молчат? А, ну да… протест же.
0
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