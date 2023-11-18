Макс Ферстаппен о штрафе Сайнса: «Нужно поменять правила. С Карлосом поступили очень сурово»

Ферстаппен считает, что нужно изменить правила после штрафа Сайнса в Лас-Вегасе .

Пилот « » считает штраф пилоту « » в 10 позиций слишком суровым. Испанец получил наказание за замену элементов двигателя, после того как получил повреждения от отлетевшего люка.

«Нужно поменять правила, касающиеся этой ситуации. Это то же самое, если в тебя врежутся и произойдет авария. В таком случае ты потеряешь часть двигателя, модулей силовой установки – все подобное.

Так что, прежде всего, все нужно изменить. Подобные моменты [как в случае Сайнса] можно учитывать. Получишь ты штраф или нет, сейчас такие условия не считаются при принятии решения.

Кроме того, я думаю, у команд не должно быть права голоса в таких ситуациях, потому что, очевидно, они будут голосовать против штрафа. Я думаю, с Карлосом поступили очень сурово, но в такой политизированной обстановке в каждой команде, конечно, думают о самих себе – они скажут: «Нет, он должен получить штраф», – считает Ферстаппен.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й