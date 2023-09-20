Тото Вольфф: «Шумахер может остаться в «Мерседесе» в качестве резервного пилота и выступать за другую заводскую команду в WEC»
В «Мерседесе» готовы оставить Шумахера резервистом при его переходе в WEC.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что немецкая команда с удовольствием продолжит сотрудничество с Шумахером, если Мик будет на постоянной основе выступать в какой-то другой гоночной серии.
Как сообщалось ранее, сейчас Шумахер ведет переговоры с «Альпин» и может получить место в WEC.
«У Мика есть здесь место в качестве резервного пилота, он часть нашей семьи. И мы надеемся, что он останется с нами в нынешней роли.
Мы предоставим ему время за рулем болида, а также он сможет спокойно выступать за другую заводскую команду в WEC или какой-то другой серии спорткаров. «Мерседес» всегда будет его домом. Какую бы программу он ни выбрал, он может остаться в «Мерседесе» в качестве резервного пилота – разумеется, если у другой стороны не будет возражений», – рассказал Вольфф.
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