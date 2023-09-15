Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)

Мик Шумахер может присоединиться к программе « » в гонках на выносливость, сообщает Canal+.

Тесты для резервного пилота « » в «Формуле-1» запланированы на конец сентября.

В 2023 году «Альпин» выступает в в классе LMP2.

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