Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)
Мик Шумахер может присоединиться к программе «Альпин» в гонках на выносливость, сообщает Canal+.
Тесты для резервного пилота «Мерседеса» в «Формуле-1» запланированы на конец сентября.
В 2023 году «Альпин» выступает в WEC в классе LMP2.
Мик Шумахер о двух сезонах в «Хаасе»: «Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки»
Себастьян Феттель: «Мик Шумахер продолжит работать, чтобы получить второй шанс в «Ф-1»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
1 комментарий