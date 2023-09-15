Шумахер может стать гонщиком «Альпин» в WEC, Мик проведет тесты в сентябре (Canal+)

Теги возможные переходы Формула-1 Мерседес WEC Мик Шумахер Альпин Авто

Мик Шумахер может присоединиться к программе «Альпин» в гонках на выносливость, сообщает Canal+.

Тесты для резервного пилота «Мерседеса» в «Формуле-1» запланированы на конец сентября.

В 2023 году «Альпин» выступает в WEC в классе LMP2.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
Может и к лучшему. Лучше что то чем ничего
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