Фелипе Масса о высказываниях Марко и Вольффа о своем иске: «Это показывает, что мы на правильном пути»

Масса уверен в успешности иска о присуждении ему титула чемпиона 2008 года.

Бывший пилот «Формулы-1» подал иск на гоночную серию и ФИА с требованием аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года, учитывая то, что события в гонке были подстроены. В случае аннулирования результата Масса по количеству набранных очков станет чемпионом 2008 года.

По словам Массы, недавние высказывания о ситуации и говорят о том, что он находится на правильном пути и добьется успеха.

Так, Марко заявил, что с учетом всех обстоятельств шансы на пересмотр результатов гонки достаточно высоки. В то время как Вольфф назвал происходящее мыльной оперой и не поддержал действия бразильца.

«Все это показывает, что мы на правильном пути, и что люди в «Формуле-1» осознают всю серьезность и важность этого дела. Сейчас у обеих организаций (ФОМ и ) есть шанс доказать, как все было на самом деле, и какова правда, тем самым исправив ошибки прошлого во благо спорта», – рассказал .

Тото Вольфф об иске Массы: «Это как мыльная опера. «Ф-1» окажется в раздрае, если все будут возвращаться в различным ситуациям»

Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»