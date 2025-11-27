Ландо Норрис: «Пиастри и Ферстаппен равны по силе, они бойцы, невероятные гонщики»

Норрис поставил Пиастри на одну ступень с Ферстаппеном.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис рассказал, как относится к соперникам в борьбе за титул – напарнику Оскару Пиастри и коллеге из «Ред Булл » Максу Ферстаппену

Британец опережает обоих конкурентов на 24 балла за два этапа до конца сезона.

«Я смотрю на них одинаково. Они равны по силе. Я знаю, на что способен Макс, и Оскар способен ровно на то же.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Макс в другой команде, а Оскар выступает за чемпионский коллектив.

Каждый пилот сражается за себя, стремится доказать, что он лучший. Они оба бойцы, оба очень сильны, оба – невероятные гонщики, и мне не терпится сразиться с ними на трассе», – отметил лидер «Формулы-1».

