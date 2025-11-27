  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Пиастри и Ферстаппен равны по силе, они бойцы, невероятные гонщики»
19

Ландо Норрис: «Пиастри и Ферстаппен равны по силе, они бойцы, невероятные гонщики»

Норрис поставил Пиастри на одну ступень с Ферстаппеном.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как относится к соперникам в борьбе за титул – напарнику Оскару Пиастри и коллеге из «Ред Булл» Максу Ферстаппену

Британец опережает обоих конкурентов на 24 балла за два этапа до конца сезона.

«Я смотрю на них одинаково. Они равны по силе. Я знаю, на что способен Макс, и Оскар способен ровно на то же.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Макс в другой команде, а Оскар выступает за чемпионский коллектив.

Каждый пилот сражается за себя, стремится доказать, что он лучший. Они оба бойцы, оба очень сильны, оба – невероятные гонщики, и мне не терпится сразиться с ними на трассе», – отметил лидер «Формулы-1».

Лучший шанс Пиастри, но Ферстаппен – фаворит. Все расклады на предфинальный этап «Ф-1»

Условия титула Норриса на Гран-при Катара

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoГран-при Катара
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Катара-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 19:00
сегодня, 09:00
Гран-при Катара-2025. Расписание трансляций
вчера, 21:52
Условия титула Норриса на Гран-при Катара
вчера, 21:53
Макс Ферстаппен: «Постараюсь хорошо стартовать, а дальше действовать по ситуации»
вчера, 21:47
Фернандо Алонсо: «К третьему сегменту у нас закончились свежие комплекты шин. Так что я доволен восьмым местом»
вчера, 21:22
Андреа Кими Антонелли: «На последнем быстром круге немного перестарался и потерял контроль над задней осью болида»
вчера, 21:08
Оскар Пиастри: «Трасса в Катаре потрясающе подходит для болидов «Формулы-1»
вчера, 20:48
Джордж Расселл: «За сегодня все проехали на «медиуме» по 25 кругов – и износ передней левой шины у многих был на грани»
вчера, 20:30
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен рядом, большинство пилотов нервничают. Хорошо, что Пиастри впереди Норриса»
вчера, 20:05
Шарль Леклер: «Очень трудный уик-энд – машину сложно просто удерживать на трассе»
вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото