Льюис Хэмилтон: «Не жалею о переходе в «Феррари», сравнения с Леклером не беспокоят»

Хэмилтон считает, что поступил правильно, выбрав «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отказался от своих слов о том, что не ждет сезон-2026, а также сообщил, что не жалеет о переходе в Скудерию из «Мерседеса ».

«Я просто сказал это в пылу момента, был разочарован. Часто испытываешь разочарование, когда гонки не складываются.

Поэтому – нет, я в ожидании того, что команда создаст на следующий год, и мы продолжим развиваться вместе.

Я не жалею о решении перейти в эту команду. Знаю, что требуется время для того, чтобы что-то построить, добиться роста. Это не стало неожиданностью.

Впереди много работы. Мы проанализируем сезон, и всем нам сообща предстоит многое улучшить. Но каждый понимает, что должен сыграть свою роль, и я считаю, что мы на это способны. Надеюсь, мы изменим какие-то вещи и построим более эффективную машину на следующий год», – заявил британец перед Гран-при Катара .

Семикратный чемпион «Формулы-1» также высказался о сравнениях с новым напарником Шарлем Леклером , который переигрывает Льюиса:

«Меня это не беспокоит. Конечно, Шарль выступает прекрасно. Он в команде уже семь лет, многие годы работает с одними и теми же людьми – это отлаженный механизм.

Что же касается меня, это новая группа людей. Новая среда, к которой я все еще привыкаю. Кроме того, еще один член моей команды присоединился по ходу года. Мы упорно трудимся, но невозможно сразу добиться такой же слаженности, как у гонщика, который работает так уже несколько лет. Требуется время».

