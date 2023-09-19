Тото Вольфф об иске Массы: «Это как мыльная опера. «Ф-1» окажется в раздрае, если все будут возвращаться в различным ситуациям»

Тото Вольфф полагает, что иск Фелипе Массы может создать хаос в «Формуле-1».

Экс-пилот « » и вице-чемпион 2008 года уверен, что ему должны передать первый титул , выступавшего за « ».

«Не думаю, что у него есть основания, честно говоря. Мы подписываемся под спортивным регламентом. Правила очень четкие, и держатели лицензий должны им следовать.

Если все будут возвращаться к различным ситуациям, наш спорт окажется в раздрае. Особенно если посмотреть на чемпионаты в целом: есть столько вещей, которые могут оказывать влияние на победу или поражение, поэтому я не вижу оснований.

Что касается гражданского суда, не знаю – давайте оценим, можно ли обсуждать какой-либо нанесенный ущерб. Есть говорить о репутационном ущербе, им трудно будет отстаивать позицию, не так ли?

Но да, это как теленовелла или мыльная опера, которая разыгрывается у меня перед глазами», – заявил исполнительный директор « ».

Бразильская конфедерация автоспорта назвала Массу «истинным чемпионом «Ф-1» 2008 года»

Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»