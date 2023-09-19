Тото Вольфф об иске Массы: «Это как мыльная опера. «Ф-1» окажется в раздрае, если все будут возвращаться в различным ситуациям»

Теги Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф полагает, что иск Фелипе Массы может создать хаос в «Формуле-1».

Экс-пилот «Феррари» и вице-чемпион 2008 года уверен, что ему должны передать первый титул Льюиса Хэмилтона, выступавшего за «Макларен».

«Не думаю, что у него есть основания, честно говоря. Мы подписываемся под спортивным регламентом. Правила очень четкие, и держатели лицензий должны им следовать.

Если все будут возвращаться к различным ситуациям, наш спорт окажется в раздрае. Особенно если посмотреть на чемпионаты в целом: есть столько вещей, которые могут оказывать влияние на победу или поражение, поэтому я не вижу оснований.

Что касается гражданского суда, не знаю – давайте оценим, можно ли обсуждать какой-либо нанесенный ущерб. Есть говорить о репутационном ущербе, им трудно будет отстаивать позицию, не так ли?

Но да, это как теленовелла или мыльная опера, которая разыгрывается у меня перед глазами», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

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4 комментария

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Виталий Кошкин
Масса как был тряпкой так и останется. Только немного бабок стрясет в лучшем случае, ну и остатки уважения потеряет.
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Сергей Фетисов
Не надо болтать,а за слова отвечать.Вот этим Масса и воспользовался.Руководство очень желала чтобы Хэмильтон стал чемпионом.
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