Оскар Пиастри: «Охотник должен быть беспощадным»

Пиастри не теряет надежду на ускользающий титул.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о настрое перед финалом сезона-2025. Австралиец проигрывает напарнику Ландо Норрису 24 очка.

«Разумеется, шанс еще есть, и я хочу закончить год на высокой ноте, если получится. В прошлом я достаточно хорошо выступал на этом автодроме – надеюсь, получится повторить.

Безусловно, борьба может сложиться в мою пользу, но теперь не все зависит от меня. Мне нужно показывать результат и оказаться в наилучшем положении, чтобы воспользоваться шансом, если он появится. Это все, что я могу сделать. Просто показывать хороший темп, обеспечить себе хорошую позицию, и посмотрим, как все сложится.

Охотник должен быть беспощадным. Сделаю все возможное. В конечном счете, я не так уж зациклен на том, чтобы кого-то догнать – я просто пытаюсь выступить как можно лучше.

Естественно, если у тебя это получается, ситуация начинает улучшаться, а соперники оказываются под давлением. Но прежде всего нужно самому показать результат – на этом я и сосредоточен», – объяснил Оскар перед Гран-при Катара.

