Фернандо Алонсо: «Надеюсь, Пиастри и Ферстаппен сохранят интригу до последней гонки»

Алонсо не хочет, чтобы Норрис стал чемпионом в Катаре.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо призвал коллег из «Макларена » и «Ред Булл » Оскара Пиастри и Макса Ферстаппена не допустить досрочного титула Ландо Норриса на Гран-при Катара.

«Чемпионат интереснее, чем в последние несколько лет, когда судьба титула решалась сильно заранее. Ближайшие два Гран-при должны получиться захватывающими.

Надеюсь, что Оскар и Макс сохранят интригу до Абу-Даби. Было бы здорово увидеть борьбу трех претендентов в последней гонке», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

