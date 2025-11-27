Фернандо Алонсо: «Надеюсь, Пиастри и Ферстаппен сохранят интригу до последней гонки»
Алонсо не хочет, чтобы Норрис стал чемпионом в Катаре.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо призвал коллег из «Макларена» и «Ред Булл» Оскара Пиастри и Макса Ферстаппена не допустить досрочного титула Ландо Норриса на Гран-при Катара.
«Чемпионат интереснее, чем в последние несколько лет, когда судьба титула решалась сильно заранее. Ближайшие два Гран-при должны получиться захватывающими.
Надеюсь, что Оскар и Макс сохранят интригу до Абу-Даби. Было бы здорово увидеть борьбу трех претендентов в последней гонке», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».
Условия титула Норриса на Гран-при Катара
Лучший шанс Пиастри, но Ферстаппен – фаворит. Все расклады на предфинальный этап «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
