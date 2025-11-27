2

Макс Ферстаппен: «Не буду плакать, если не сохраню первый номер на болиде»

Ферстаппен рассказал об отношении к чемпионской гонке.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями перед двумя заключительными гонками сезона-2025 – Гран-при Катара и Абу-Даби.

Нидерландец, который отстает от гонщика «Макларена» Ландо Норриса на 24 очка, напомнил, что обладает богатым опытом в борьбе за титул.

«У меня свой подход. Конечно, это помогает. Если сравнить меня в 2021 году и сейчас, опыт определенно помогает готовиться к гоночной неделе. Это важно.

Но, в конце концов, главное – быстрая машина. Постараемся сделать так, чтобы наш болид оказался быстрее или по крайней мере на том же уровне. И все равно понадобится удача. [Норриса] устроят, скажем, вторые или третьи места. А для нашей команды все должно сложиться очень хорошо, и понадобится помощь.

Неважно, догоняю я или лидирую, мой подход всегда один и тот же. Я здесь ради побед. Я знаю, что мне нужно выиграть или по крайней мере набрать гораздо больше очков.

Однако у меня все нормально – это ничего не меняет. Хотел бы я сохранить первый номер на болиде? Да, конечно. Это лучший номер. Но я не слишком переживаю по этому поводу. Если не получится, значит, не получится. Это не значит, что я буду плакать в Абу-Даби. Я расслаблен», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Когда Ферстаппен проиграл титул «Ф-1»? Три версии

Лучший шанс Пиастри, но Ферстаппен – фаворит. Все расклады на предфинальный этап «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
