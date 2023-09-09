«Ф-1» планирует снизить массу болидов на 50 кг в 2026 году

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал о планах «Формулы-1» по снижению массы машин в 2026 году.

«Работа будет проведена над колесами, которые станут уже, над задним антикрылом, и в целом мы должны снизить массу машин примерно на 50 килограммов. Так что болиды станут меньше – короче и уже. Есть решения, которые еще предстоит обсудить.

Скорость в поворотах несколько снизится, поскольку более легкие машины смогут сильнее разгоняться на прямых, однако будут генерировать меньше прижимной силы. Необходимо повысить вклад гибридной составляющей, чтобы обеспечить разумное время на круге.

Большие усилия были приложены, чтобы понять, как высвобождается гибридная энергия, как с ней работать, какой будет ситуация с обгонами в зависимости от аэродинамической конфигурации. Мы провели много симуляций, меняя данные параметры и нашли решения, которые, на наш взгляд, дают подходящие результаты», – сообщил специалист.

Томбасис также прокомментировал беспокойство « » из-за повышения доли гибридной составляющей:

«Мне кажется, что некоторые комментарии основаны на промежуточных решениях, когда симуляции еще не были завершены. Если мы внедрим силовые установки 2026 года в текущие болиды, результат, вероятно, будет таким, о чем предупреждали люди, обеспокоенные ситуацией.

Однако за последние месяцы мы наблюдаем весьма позитивное развитие. И моторы, и шасси эволюционируют совместно – невозможно думать об одном в отрыве от другого».

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