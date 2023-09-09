«Ф-1» планирует снизить массу болидов на 50 кг в 2026 году

Теги техника ФИА Ред Булл Николас Томбасис Формула-1 регламент Авто

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал о планах «Формулы-1» по снижению массы машин в 2026 году.

«Работа будет проведена над колесами, которые станут уже, над задним антикрылом, и в целом мы должны снизить массу машин примерно на 50 килограммов. Так что болиды станут меньше – короче и уже. Есть решения, которые еще предстоит обсудить.

Скорость в поворотах несколько снизится, поскольку более легкие машины смогут сильнее разгоняться на прямых, однако будут генерировать меньше прижимной силы. Необходимо повысить вклад гибридной составляющей, чтобы обеспечить разумное время на круге.

Большие усилия были приложены, чтобы понять, как высвобождается гибридная энергия, как с ней работать, какой будет ситуация с обгонами в зависимости от аэродинамической конфигурации. Мы провели много симуляций, меняя данные параметры и нашли решения, которые, на наш взгляд, дают подходящие результаты», – сообщил специалист.

Томбасис также прокомментировал беспокойство «Ред Булл» из-за повышения доли гибридной составляющей:

«Мне кажется, что некоторые комментарии основаны на промежуточных решениях, когда симуляции еще не были завершены. Если мы внедрим силовые установки 2026 года в текущие болиды, результат, вероятно, будет таким, о чем предупреждали люди, обеспокоенные ситуацией.

Однако за последние месяцы мы наблюдаем весьма позитивное развитие. И моторы, и шасси эволюционируют совместно – невозможно думать об одном в отрыве от другого».

Кристиан Хорнер призвал изменить утвержденный моторный регламент-2026: «Надо настроить долю ДВС и гибрида, чтобы не создавать франкенштейна»

Колесная база болидов «Ф-1» уменьшится на 30 см, количество передач – с 8 до 6 в 2026-м (AMuS)

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jurgen Klinsmann
а габариты не планируют уменьшить?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Звучит красиво, только не совсем понятно за счёт чего это будет сделано, если масса гибридной части станет ещё больше. А так мысль хорошая конечно не 100 кг но начало хоть есть на уменьшение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaimussen
Когда уже нечего будет облегчать, начнут по примеру скачек карликов за руль сажать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Jurgen Klinsmann
а габариты не планируют уменьшить?🤔
может стоило прочитать текст? Там же написано, что планируют сделать болиды короче и уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий