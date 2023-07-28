В случае отмены квалификации стартовая решетка на Гран-при Бельгии будет сформирована на основе положения пилотов в общем зачете

уведомила команды о правилах формирования стартовой решетки на случай отмены квалификации.

В ФИА сообщили всем командам, что в том случае, если из-за погодных условий квалификация будет отметена, то стартовый порядок в воскресной гонке будет сформирован не по результатам первой (и единственной в Спа) практики, а согласно текущему положению гонщиков в чемпионате.

При этом отмечается, что данный вариант рассчитан на крайний случай. И что если пятничная основная квалификация все-таки будет отменена, в «Ф-1» сначала попробуют перенести ее на субботу, отменив запланированный спринт. И только в том случае, если квалификацию не удастся провести и в субботу, в воскресной гонке стартовый порядок будет формироваться на основе текущего положения пилотов в общем зачете чемпионата.

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