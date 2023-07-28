В случае отмены квалификации стартовая решетка на Гран-при Бельгии будет сформирована на основе положения пилотов в общем зачете

Теги Гран-при Бельгии ФИА Формула-1 регламент Авто

ФИА уведомила команды о правилах формирования стартовой решетки Гран-при Бельгии на случай отмены квалификации.

В ФИА сообщили всем командам, что в том случае, если из-за погодных условий квалификация будет отметена, то стартовый порядок в воскресной гонке будет сформирован не по результатам первой (и единственной в Спа) практики, а согласно текущему положению гонщиков в чемпионате.

При этом отмечается, что данный вариант рассчитан на крайний случай. И что если пятничная основная квалификация все-таки будет отменена, в «Ф-1» сначала попробуют перенести ее на субботу, отменив запланированный спринт. И только в том случае, если квалификацию не удастся провести и в субботу, в воскресной гонке стартовый порядок будет формироваться на основе текущего положения пилотов в общем зачете чемпионата.

Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zaur za azalkm
Ну почему не в обратном порядке?!
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
Хуже идеи и быть не может, делайте хотя бы по практике уже
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Всё идёт к тому, что для Майландера будет изи катка
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Перес начнет гонку с первого ряда?! О_О
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
checker
Ответ Lordk
Перес начнет гонку с первого ряда?! О_О
c поула).. у Макса штраф 5 позиций..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
checker
Ответ zaur za azalkm
Ну почему не в обратном порядке?!
Саржента страшно ставить в первый ряд в дождевой гонке..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Великий Алонсо
Я не против такого расклада, на данный момент Алонсо 3 в общем зачёте (даже не верится, с учётом скорости АМ на последних ГП 🤣).
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Комментарий удален модератором
Только ради этих воплей хочется отмены квалы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker_13
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Комментарий удален модератором
Стартует 2-м, у Макса штраф.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ответ RusSt
Хуже идеи и быть не может, делайте хотя бы по практике уже
Там и практика то одно название никто толком не поработал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ RusSt
Хуже идеи и быть не может, делайте хотя бы по практике уже
практика вообще не показательна, так как все выполняют разные задачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий