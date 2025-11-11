0

«Феррари» готовит болид SF-23 для тестов «Кадиллака»

В «Феррари» готовят болид для «Кадиллака».

Команда «Феррари» на своей трассе во Фьорано работает над подготовкой болида SF-23 для тестов команды «Кадиллак».

В «Кадиллаке» готовятся к участию в чемпионате 2026 года, который станет для американской команды дебютным в «Формуле-1».

В рамках подготовки «Кадиллаку» доступны все те же возможности, что и другим командам – в том числе в неограниченном количестве проводить тесты болидов предыдущих лет (разрешено использовать машины минимум двухлетней давности).

При этом «Кадиллаку» для проведения этих тестов приходится использовать болиды «Феррари» – своего технического партнера.

Таким образом, в «Феррари» уже начали подготовку машины к передаче «Кадиллаку» – тесты за американскую команду в ближайшем будущем должен будет провести Серхио Перес. Сами тесты пройдут в Имоле.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФеррари
logoФормула-1
Кадиллак
logoСерхио Перес
тесты Формула-1
