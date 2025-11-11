5

Лоран Мекьес: «Цунода не может и не должен выигрывать гонки»

Мекьес нашел позитив в результате Цуноды в Бразилии.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес прокомментировал 17-е место Юки Цуноды на Гран-при Сан-Паулу. С учетом всех сходов японец финишировал последним.

По ходу заезда Цунода получил 10-секундный штраф за контакт с пилотом «Астон Мартин» Лансом Строллом, а затем еще одно идентичное наказание за неправильное отбытие первого штрафа.

«Конечно, вышло неудачно. Он потерял много времени из-за этого контакта, получил 10-секундный штраф, а затем произошла ошибка с нашей стороны – и мы получили еще один 10-секундный штраф.

Жаль. Кажется, все сложилось не в нашу пользу. Его последний отрезок в чистом воздухе получился сильным. Можете подсчитать сами: если учесть ход гонки и исключить оба штрафа, то он вполне мог побороться за приличные очки.

Но опять же, в остальном все то же самое. Цунода не может и не должен выигрывать гонки – так что мы можем записать себе в актив только его последний отрезок в чистом воздухе», – отметил Мекьес.   

Юки Цунода: «Один из моих худших уик-эндов»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
Гран-при Бразилии
logoЮки Цунода
logoЛоран Мекьес
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Стратегия в Бразилии оказалась верной – темп стал намного лучше»
20 минут назад
Нико Хюлькенберг о сходе Бортолето: «Это сделает его сильнее»
44 минуты назад
Андреа Стелла: «Норрис доминирует в чемпионате, но не полностью»
сегодня, 15:08
Марк Уэббер о штрафе Пиастри: «Мне это показалось обычным инцидентом первого круга»
сегодня, 14:55
Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»
сегодня, 14:35
Ален Прост: «Макларен» серьезно усложняет себе жизнь попытками сохранить максимально честный подход к обоим гонщикам»
сегодня, 14:26
Флавио Бриаторе: «Альпин» не нашла никого лучше Колапинто и Гасли»
сегодня, 14:06
Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон видит, что делает для «Феррари» больше, чем команда делает для него. Это источник его разочарования»
сегодня, 13:54
«Феррари» объявила, что продолжит участвовать в WEC как минимум до 2029 года
сегодня, 13:34
Гельмут Марко: «Ферстаппена может спасти только авария или сход Норриса»
сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото