Лоран Мекьес: «Цунода не может и не должен выигрывать гонки»

Мекьес нашел позитив в результате Цуноды в Бразилии.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес прокомментировал 17-е место Юки Цуноды на Гран-при Сан-Паулу. С учетом всех сходов японец финишировал последним.

По ходу заезда Цунода получил 10-секундный штраф за контакт с пилотом «Астон Мартин» Лансом Строллом, а затем еще одно идентичное наказание за неправильное отбытие первого штрафа.

«Конечно, вышло неудачно. Он потерял много времени из-за этого контакта, получил 10-секундный штраф, а затем произошла ошибка с нашей стороны – и мы получили еще один 10-секундный штраф.

Жаль. Кажется, все сложилось не в нашу пользу. Его последний отрезок в чистом воздухе получился сильным. Можете подсчитать сами: если учесть ход гонки и исключить оба штрафа, то он вполне мог побороться за приличные очки.

Но опять же, в остальном все то же самое. Цунода не может и не должен выигрывать гонки – так что мы можем записать себе в актив только его последний отрезок в чистом воздухе», – отметил Мекьес.

