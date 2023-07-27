Гельмут Марко: «Говорят, 3 команды могли превысить потолок расходов в 2022 году»

Гельмут Марко сообщил о предполагаемых превышениях потолка расходов в 2022 году.

В ФИА опровергли информацию о нарушениях, напомнив, что аудит еще продолжается, однако советник «Ред Булл» допускает, что некоторые команды «Формулы-1» перешли грань.

«Говорят, три команды могли его превысить», – заявил .

Издание Motorsport-Total.com пишет, что «Ред Булл» «по слухам» является одним из нарушителей. Команду из Милтон-Кейнса уже наказали за превышение в 2021 году.

В случае «Ред Булл» вопросы возникают в связи с параллельными разработками компании.

«Речь конкретно о [гиперкаре] RB17. Есть люди, которые работают частично здесь, частично там. Как это разделить? Кроме этого, вопрос в процедуре. Вся тема с потолком расходов слишком сильно завязана на интерпретации и слишком слабо на фактах. Поэтому возникают дискуссии – нужно уточнить правила», – пояснил консультант « ».

3 команды «Ф-1» предположительно нарушили потолок расходов в 2022 году (It.motorsport)

ФИА отрицает нарушения потолка расходов командами «Ф-1» в 2022-м – аудит продолжается (Sky Sports)