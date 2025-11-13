Карун Чандок о критике Элканна: «Леклер и Хэмилтон претендовали бы на титул, будь «Феррари» на уровне «Макларена»

Чандок вступился за Леклера и Хэмилтона после претензий со стороны Элканна.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок поделился мнением о высказываниях президента «Феррари» Джона Элканна, который предложил Шарлю Леклеру или Льюису Хэмилтону заниматься пилотажем и «меньше говорить».

«Уф.

По правде говоря, будь «Феррари» на уровне «Макларена » в этом году, Шарль и Льюис бы претендовали на титул и сражались за победы в гонках, я действительно так считаю.

Корень проблем «Феррари» в том, что болид в этом году недостаточно быстрый», – написал эксперт.

