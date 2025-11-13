Перес проводит тесты полностью черной «Феррари»-2023 в Имоле
Экс-гонщик «Ред Булл» Серхио Перес вернулся за руль болида «Формулы-1».
Мексиканец, который будет выступать за новую команду «Кадиллак» в следующем году, управляет полностью черной машиной «Феррари» 2023 года SF-23 в Имоле.
Итальянская компания будет мотористом «Кадиллака».
Фото: @JacopoRava04; @fp_images_
Опубликовал: Михаил Ширяев
