Перес проводит тесты полностью черной «Феррари»-2023 в Имоле

Экс-гонщик «Ред Булл » Серхио Перес вернулся за руль болида «Формулы-1».

Мексиканец, который будет выступать за новую команду «Кадиллак» в следующем году, управляет полностью черной машиной «Феррари » 2023 года SF-23 в Имоле.

Итальянская компания будет мотористом «Кадиллака».

Фото: @JacopoRava04 ; @fp_images_