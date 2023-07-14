Стефано Доменикали о заявке «Андеретти-Кадиллак»: «Есть как положительные, так и отрицательные моменты»

Теги ФИА Стефано Доменикали Формула-1 регламент Андретти Автоспорт Кадиллак Авто

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали по-прежнему не видит острой необходимости в появлении 11-й команды в чемпионате.

ФИА открыла тендер и приняла уже минимум две заявки от потенциальных новых команд.

Доменикали же занял сторону десяти действующих команд «Ф-1», которые пока не поддерживали идею расширения числа участников, поскольку не знают, на каких условиях это может быть осуществлено.

«В этом вопросе я своего мнения не изменил. Как я уже говорил, дело не в деньгах. И я не хочу пытаться что-либо предугадать, потому что процесс еще идет и я уважением отношусь к тому, что ФИА начала свой процесс (приема заявок), и очень скоро мы придем к заключению.

Как мы всегда и говорили, мы должны быть уверены, что принятое решение будет верным для бизнеса. И я считаю, что мы с ФИА обязаны действовать в интересах «Ф-1» и принять совместное решение. И это решение будет принято в ближайшие пару месяцев.

Что касается заявки «Андретти-Кадиллак», то там есть как положительные, так и отрицательные моменты. Все это часть процесса оценки заявки, которую мы проводим. Поэтому я не могу раскрывать информацию или заниматься прогнозами. Мы серьезно относимся к этому вопросу и хотим все сделать правильно. Как только мы будем готовы к дискуссии, мы сразу всех проинформируем», – рассказал Доменикали.

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3 комментария

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Pavel Vagurin
Современные люди разучились видеть прекрасное, только хайп подавай!( Печалька конечно...
+2
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Gonshic
положительный момент - они подали заявку, отрицательный момент - мы им отказали )))))))))
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Рнпрл Аари
Ответ Gonshic
положительный момент - они подали заявку, отрицательный момент - мы им отказали )))))))))
Ты приходишь к нам с заявкой Марио, но делаешь это без уважения...
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