В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
На трассе «Красное кольцо» прошел шестой этап RDS Open.
16 и 17 августа в Красноярске, на автодроме «Красное кольцо». В соревнованиях приняли участие 30 пилотов из 11 регионов России.
В зачете PRO уверенную победу одержал Федор Воробьев из Москвы. Благодаря этому результату в общем зачете Воробьев, занимающий второе место, приблизился к лидеру сезона анатолию Щербаку.
В то же время в зачете NXT победителем этапа стал москвич Тимофей Добровольский. Триумф на «Красном кольце» помог Добровольскому досрочно стать чемпионом серии в зачете NXT.
Седьмой и финальный этап сезона «Открытого чемпионата РДС по дрифту RDS Open» пройдет 6 и 7 сентября в Казани на трассе «Казань-ринг Каньон».
