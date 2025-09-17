Макс Ферстаппен о Хэмилтоне: «У «Феррари» уже есть сильный пилот в лице Леклера. Трудно сходу победить такого напарника»
Ферстаппен объяснил, с какими проблемами мог столкнуться Хэмилтон в «Феррари».
Пилот «Ред Булл» прокомментировал трудности Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
«Я не могу узнать, как он работал в «Мерседесе», как он чувствует себя сейчас, что происходит внутри «Феррари». У меня нет никакой информации по этому поводу.
Дело в том, что он присоединился к команде, у которой уже есть сильный пилот в лице Шарля [Леклера]. Трудно сходу начать побеждать напарника, который уже интегрирован в команду, хорошо ее знает и владеет языком.
Да и эти болиды в целом очень сложные: временами тяжело понять, почему тебе не хватает скорости», – отметил Ферстаппен.
