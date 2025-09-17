  • Спортс
Джонатан Уитли: «Первые две гонки смотрел на «Айфоне» – не получалось настроить технику в новой квартире в Швейцарии»

Уитли рассказал о первый месяцах в «Заубере».

Руководитель «Заубера» и бывший спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли поделился впечатлениями от первых месяцев в новой команде.

«Для меня это был необычный старт сезона. Большую часть жизни я провел одетым в синее – так прошли последние 20 лет. Но теперь я ношу черно-зеленое.

Первые две гонки я смотрел на «Айфоне», поскольку у меня не получалось настроить технику в новой квартире в Швейцарии. Затем, в апреле, я пришел в команду, с которой, как мне кажется, у меня сходу возникла связь.

Я уже бывал тут во время самых первых тестов «Заубера» в «Ф-1». За эти годы у меня накопилось много друзей в команде.

Вступление в новую должность ощущалось странно, но в то же время воодушевляюще. Команда очень тепло меня встретила. Прием оказался блестящим.

Первые пять, а сейчас уже почти шесть месяцев вышли настоящим путешествием – во многом потому, что я приезжаю на каждую гонку, а между этапами провожу время на базе. Логистика в первых гонках стала для меня настоящим боевым крещением», – поделился Уитли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Джонатан Уитли
logoЗаубер
logoФормула-1
