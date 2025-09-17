Джордж Расселл: «Мерседес» ясно дал понять, что Антонелли не стоит беспокоиться о результатах»

Расселл поддержал Антонелли и отметил его прогресс.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мнением о выступлениях своего напарника Кими Антонелли.

«Будучи молодым пилотом, ты должен оценивать ситуацию объективно с точки зрения личных результатов. Если посмотреть на времена его кругов и его отставание, то, вероятно, он стал выступать лучше, чем в начале сезона.

Тут все заключается в нюансах. В Канаде, где мы взяли поул, он оказался на 4-м месте, уступив мне полсекунды. В Спа он был позади меня в трех десятых – но именно такой оказалась разница между вылетом после первого сегмента и проходом в третий.

Команда ясно дала понять, что ему не стоит беспокоиться об этих результатах. Если учитывать его опыт, он отлично справляется.

Машина отбросила назад нас обоих. Очень трудно принять ситуацию, когда болид ведет себя не так, как ты ожидаешь», – сказал Расселл.

Аджара считают лучшим новичком «Ф-1»-2025 53 процента пользователей Спортса’’, Бортолето – 32