Карлос Сайнс: «На месте Хэмилтона перешел бы в «Феррари» еще раньше»
Сайнс высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».
Пилот «Уильямса» поделился мнением о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
«У меня нет никаких сомнений или чего-то такого. На его месте я бы перешел в «Феррари» еще раньше. Именно в «Феррари» я бы насладился последними сезонами в карьере», – сказал Сайнс.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
