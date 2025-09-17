Карлос Сайнс: «На месте Хэмилтона перешел бы в «Феррари» еще раньше»

Сайнс высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».

Пилот «Уильямса » поделился мнением о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«У меня нет никаких сомнений или чего-то такого. На его месте я бы перешел в «Феррари» еще раньше. Именно в «Феррари» я бы насладился последними сезонами в карьере», – сказал Сайнс .

