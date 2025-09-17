5

Изак Аджар о возможности стать напарником Ферстаппена: «Меня это пугает»

Аджар прокомментировал потенциальный переход в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал, как воспринимает возможный переход в напарники к Максу Ферстаппену в «Ред Булл».

«Меня это пугает, но в то же время очень волнует. Я в паре с Максом? Конечно! Какой состав! Моя карьера находится на ранней стадии, но у меня может появиться такая возможность.

У меня будет тот же болид, что и у лучшего пилота в мире, который будет выступать рядом со мной. У меня будет шанс сравнить себя с ним и будут те же возможности», – сказал Аджар.

Линдблад перейдет в «Рейсинг Буллз», Аджар – в «Ред Булл» (AMuS)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Зак Браун: «В будущем Норрис и Пиастри могут выступить в «24 часах Ле-Мана»
12 минут назад
Флавио Бриаторе: «Мика Шумахера нет в списке возможных пилотов «Альпин»
28 минут назад
Стефано Доменикали: «Новый регламент был разработан для привлечения производителей – об этом нельзя забывать»
1сегодня, 08:25
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 05:30
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
12сегодня, 05:00
«Кадиллак» нанял сотрудницу, обвинявшую Хорнера, и переманивает механиков других команд, предлагая зарплату втрое больше (Blick)
7вчера, 19:12
Дочь Брюса Макларена: «Отец был бы невероятно горд Заком Брауном»
вчера, 18:46
Джолион Палмер: «Почему Антонелли должен сразу выступать лучше? Ферстаппен начинал в паре с новичком Сайнсом, а не с пиковым Феттелем»
10вчера, 18:27
Джордж Расселл назвал Хэмилтона, Джордана, Болта и Вудса величайшими спортсменами в истории: «Не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси»
37вчера, 17:59
Макс Ферстаппен: «Вижу себя в Антонелли, знаю, насколько он талантлив»
1вчера, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото