Изак Аджар о возможности стать напарником Ферстаппена: «Меня это пугает»

Аджар прокомментировал потенциальный переход в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар рассказал, как воспринимает возможный переход в напарники к Максу Ферстаппену в «Ред Булл».

«Меня это пугает, но в то же время очень волнует. Я в паре с Максом? Конечно! Какой состав! Моя карьера находится на ранней стадии, но у меня может появиться такая возможность.

У меня будет тот же болид, что и у лучшего пилота в мире, который будет выступать рядом со мной. У меня будет шанс сравнить себя с ним и будут те же возможности», – сказал Аджар.

Линдблад перейдет в «Рейсинг Буллз», Аджар – в «Ред Булл» (AMuS)

