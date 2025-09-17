0

Зак Браун: «В будущем Норрис и Пиастри могут выступить в «24 часах Ле-Мана»

В «Макларене» допустили участие Норриса и Пиастри в «24 часах Ле-Мана».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о составе в WEC – чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«Макларен» будет участвовать в серии с 2027 года в классе гиперкаров.

«В пилотах нам нужны опытность и молодость. Мы уже подписали пару гонщиков – о чем пока не объявляли – и ведем переговоры с другими.

Думаю, мы будем придерживаться состава из двух пилотов в каждой машине – а затем будем добавлять третьего для гонок в Ле-Мане и Катаре. Возможно, еще понадобится резервист.

Я говорил с Норрисом и Пиастри об участии в «24 часах Ле-Мана»… В будущем такое возможно», – сказал Браун.  

Cуперсделка «Макларена»: продали имя за $100 млн в год и вписались в историю. Вся сумма – миллиард!

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logo24 часа Ле-Мана
logoWEC
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoМакларен
гонки на выносливость
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Бриаторе: «Мика Шумахера нет в списке возможных пилотов «Альпин»
29 минут назад
Изак Аджар о возможности стать напарником Ферстаппена: «Меня это пугает»
550 минут назад
Стефано Доменикали: «Новый регламент был разработан для привлечения производителей – об этом нельзя забывать»
1сегодня, 08:25
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 05:30
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
12сегодня, 05:00
«Кадиллак» нанял сотрудницу, обвинявшую Хорнера, и переманивает механиков других команд, предлагая зарплату втрое больше (Blick)
7вчера, 19:12
Дочь Брюса Макларена: «Отец был бы невероятно горд Заком Брауном»
вчера, 18:46
Джолион Палмер: «Почему Антонелли должен сразу выступать лучше? Ферстаппен начинал в паре с новичком Сайнсом, а не с пиковым Феттелем»
10вчера, 18:27
Джордж Расселл назвал Хэмилтона, Джордана, Болта и Вудса величайшими спортсменами в истории: «Не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси»
37вчера, 17:59
Макс Ферстаппен: «Вижу себя в Антонелли, знаю, насколько он талантлив»
1вчера, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото