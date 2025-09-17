Зак Браун: «В будущем Норрис и Пиастри могут выступить в «24 часах Ле-Мана»

В «Макларене» допустили участие Норриса и Пиастри в «24 часах Ле-Мана».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о составе в WEC – чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«Макларен» будет участвовать в серии с 2027 года в классе гиперкаров.

«В пилотах нам нужны опытность и молодость. Мы уже подписали пару гонщиков – о чем пока не объявляли – и ведем переговоры с другими.

Думаю, мы будем придерживаться состава из двух пилотов в каждой машине – а затем будем добавлять третьего для гонок в Ле-Мане и Катаре. Возможно, еще понадобится резервист.

Я говорил с Норрисом и Пиастри об участии в «24 часах Ле-Мана»… В будущем такое возможно», – сказал Браун.

