Стефано Доменикали: «Новый регламент был разработан для привлечения производителей – об этом нельзя забывать»
В «Ф-1» могут сократить срок действия нового регламента.
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил, что серия может пересмотреть сроки нового регламента, который вступит в силу с 2026 года.
Это связано с предложением ФИА о возвращении «Ф-1» к атмосферным двигателям V8, что не одобряют некоторые производители – например, «Хонда» и «Ауди».
«Обычно моторный регламент длится пять лет. Посмотрим, сможем ли мы сократить его до четырех – это обсуждается.
Но нельзя забывать: грядущий регламент был разработан для привлечения новых производителей», – отметил Доменикали.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
