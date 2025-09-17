Стефано Доменикали: «Новый регламент был разработан для привлечения производителей – об этом нельзя забывать»

В «Ф-1» могут сократить срок действия нового регламента.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил, что серия может пересмотреть сроки нового регламента, который вступит в силу с 2026 года.

Это связано с предложением ФИА о возвращении «Ф-1» к атмосферным двигателям V8, что не одобряют некоторые производители – например, «Хонда» и «Ауди».

«Обычно моторный регламент длится пять лет. Посмотрим, сможем ли мы сократить его до четырех – это обсуждается.

Но нельзя забывать: грядущий регламент был разработан для привлечения новых производителей», – отметил Доменикали.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов