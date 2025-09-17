  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Стефано Доменикали: «Новый регламент был разработан для привлечения производителей – об этом нельзя забывать»
1

Стефано Доменикали: «Новый регламент был разработан для привлечения производителей – об этом нельзя забывать»

В «Ф-1» могут сократить срок действия нового регламента.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил, что серия может пересмотреть сроки нового регламента, который вступит в силу с 2026 года.

Это связано с предложением ФИА о возвращении «Ф-1» к атмосферным двигателям V8, что не одобряют некоторые производители – например, «Хонда» и «Ауди».

«Обычно моторный регламент длится пять лет. Посмотрим, сможем ли мы сократить его до четырех – это обсуждается.

Но нельзя забывать: грядущий регламент был разработан для привлечения новых производителей», – отметил Доменикали.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
регламент
logoФормула-1
logoСтефано Доменикали
logoФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Зак Браун: «В будущем Норрис и Пиастри могут выступить в «24 часах Ле-Мана»
12 минут назад
Флавио Бриаторе: «Мика Шумахера нет в списке возможных пилотов «Альпин»
28 минут назад
Изак Аджар о возможности стать напарником Ферстаппена: «Меня это пугает»
549 минут назад
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 05:30
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
12сегодня, 05:00
«Кадиллак» нанял сотрудницу, обвинявшую Хорнера, и переманивает механиков других команд, предлагая зарплату втрое больше (Blick)
7вчера, 19:12
Дочь Брюса Макларена: «Отец был бы невероятно горд Заком Брауном»
вчера, 18:46
Джолион Палмер: «Почему Антонелли должен сразу выступать лучше? Ферстаппен начинал в паре с новичком Сайнсом, а не с пиковым Феттелем»
10вчера, 18:27
Джордж Расселл назвал Хэмилтона, Джордана, Болта и Вудса величайшими спортсменами в истории: «Не хочу вызывать споры и выбирать Роналду или Месси»
37вчера, 17:59
Макс Ферстаппен: «Вижу себя в Антонелли, знаю, насколько он талантлив»
1вчера, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото