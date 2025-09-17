1

Флавио Бриаторе: «Мика Шумахера нет в списке возможных пилотов «Альпин»

В «Альпин» не заинтересованы в услугах Мика Шумахера.

Исполнительный советник и временный руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе отметил, что команда еще не выбрала второго пилота команды.

«Для меня вопрос второго кокпита остается открытым. Может быть, стоит подписать пилота из «Формулы Е»? Но если серьезно, мы все еще думаем.

Два опытных пилота [Серхио Перес и Валттери Боттас] отправились в «Кадиллак». Посмотрим, как наши юниоры справятся за оставшуюся часть сезона. У нас есть [Франко] Колапинто, [Пауль] Арон, и мы еще раз проведем тесты с [Джеком] Дуэном.

Мик Шумахер? Его нет в нашем списке», – отметил Бриаторе.

Мик Шумахер может присоединиться к «Макларену» в WEC
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoАльпин
logoДжек Дуэн
logoФлавио Бриаторе
Пауль Арон
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
