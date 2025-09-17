Николас Томбасис: «Буду защищать лимит бюджета всеми силами»

В ФИА оценили роль лимита бюджета в «Ф-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис поделился мнением о новом регламенте «Ф-1».

В 2026-м некоторые команды могут значительно уступить конкурентам, и из-за лимита бюджета им, вероятно, будет сложно сократить отставание. Тем не менее в ФИА не планируют ничего менять в этом плане.

«В следующем году у нас очень высокий уровень неопределенности с точки зрения результатов – это правда. У нас будут новички, новые правила – два этих фактора означают, что местами может возникнуть серьезное отставание.

Лимит бюджета – очень важная составляющая финансовой стабильности спорта. Поэтому я буду защищать его всеми силами.

[Хотя в то же время из-за него] возникает проблема: если вы значительно уступаете другим в темпе и не можете потратить больше средств на улучшение машины, то вы можете оказаться обреченными на вечные страдания в роли отстающего», – отметил Томбасис.

