Тед Кравиц рассказал, когда «Ред Булл» почувствует последствия финансового нарушения.

Чемпионы «Формулы-1» превысили потолок расходов в 2021 году, за что выплатили семь миллионов долларов. Кроме того, использование аэродинамических инструментов было ограничено на десять процентов. Как команда, занявшая первое место в Кубке конструкторов прошлого года, «Ред Булл» и без штрафа имел право на наименьшее количество часов в аэротрубе. Тем не менее, ограничения не помешали команде доминировать в 2023 году.

«Для меня очевидно, что верхние поверхности, боковые понтоны и все остальное в RB19 выглядит более или менее одинаково с RB18, и Эдриан, Пьер Ваше и все остальные специалисты «Ред Булл» провели всю зиму, работая над днищем.

Если вы думаете: «Подождите-ка, а как насчет ограничений на развитие аэродинамики и штрафа?» Что ж, Пьер Ваше, технический директор, ответил мне на этот вопрос и сказал, что к концу года ограничение аэродинамических исследований окажет эффект и, что важнее, повлияет на RB20, машину следующего года.

Это ударит по «Ред Булл», но не сейчас и точно после победы в этом чемпионате – команда этого заслуживает, потому что у нее отличная машина, а выступает блестяще, и так далее, и так далее, и так далее», – заявил журналист Sky Sports.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. Исторический Гран-при Канады!