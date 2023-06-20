Тед Кравиц: «Штраф за превышение потолка расходов ударит по «Ред Булл», но точно после чемпионства в 2023-м»

Теги ФИА Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Пьер Ваше Авто

Тед Кравиц рассказал, когда «Ред Булл» почувствует последствия финансового нарушения.

Чемпионы «Формулы-1» превысили потолок расходов в 2021 году, за что выплатили семь миллионов долларов. Кроме того, использование аэродинамических инструментов было ограничено на десять процентов. Как команда, занявшая первое место в Кубке конструкторов прошлого года, «Ред Булл» и без штрафа имел право на наименьшее количество часов в аэротрубе. Тем не менее, ограничения не помешали команде Эдриана Ньюи доминировать в 2023 году.

«Для меня очевидно, что верхние поверхности, боковые понтоны и все остальное в RB19 выглядит более или менее одинаково с RB18, и Эдриан, Пьер Ваше и все остальные специалисты «Ред Булл» провели всю зиму, работая над днищем.

Если вы думаете: «Подождите-ка, а как насчет ограничений на развитие аэродинамики и штрафа?» Что ж, Пьер Ваше, технический директор, ответил мне на этот вопрос и сказал, что к концу года ограничение аэродинамических исследований окажет эффект и, что важнее, повлияет на RB20, машину следующего года.

Это ударит по «Ред Булл», но не сейчас и точно после победы в этом чемпионате – команда этого заслуживает, потому что у нее отличная машина, а Макс Ферстаппен выступает блестяще, и так далее, и так далее, и так далее», – заявил журналист Sky Sports.

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1 комментарий

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Gonshic
ничо ничо, в 24-м Ферст будет на скиле привозить 3 секунды по кругу ))))))))
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