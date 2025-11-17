  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Если бы решения принимал Марко, то 90%, что Цуноду убрали бы из «Ред Булл». Но это было бы нелогично»
Хуан-Пабло Монтойя: «Если бы решения принимал Марко, то 90%, что Цуноду убрали бы из «Ред Булл». Но это было бы нелогично»

Монтойя считает нелогичным вариант с уходом Цуноды из «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о шансах Юки Цуноды сохранить место в «Ред Булл».

«Мне кажется, у него есть небольшой шанс за счет политической стороны вопроса, но я не хочу говорить об этом здесь. Но все не так однозначно. Скажем так, если бы решения принимал Гельмут [Марко], то я бы оценил вероятность ухода Цуноды в 90 процентов.

Но прямо сейчас обстановка несколько другая, здесь прибавилось политики. Австрийские владельцы «Ред Булл», как мне кажется, хотят сильнее контролировать происходящее в команде. Так что подход к принятию решений изменился – особенно из-за того, что у них есть три места.

[Арвида] Линдблада точно повысят. Вопрос в том, уйдет ли Юки Цунода или Лиам Лоусон. В теории план таков.

Если посмотреть, Юки хорошо справился по сравнению с тем, что мог бы сделать Лоусон и что показывали остальные за рулем этого болида «Ред Булл». Так что хотя Юки выступает не лучшим образом, он добился прогресса.

Если они дадут Юки еще год, то, думаю, он сможет все наладить. Было бы не очень логично убирать его», – сказал Монтойя.   

Лоран Мекьес: «Цунода – невероятная личность, максимально искренний человек, символ для «Ред Булл» в болиде и вне его»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
