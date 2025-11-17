Дэймон Хилл: «Феррари» предлагала мне стать вторым номером для Шумахера. Возможно, мне следовало попробовать»

Хилл заявил, что мог стать напарником Михаэля Шумахера.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал, как отказался стать напарником Михаэля Шумахера в «Феррари ».

«Если у тебя появляется возможность перейти в «Феррари», то ты, конечно, очень хочешь согласиться, но нужно быть осторожным, потому что все очень сложно.

У меня было фундаментальное правило: я хотел выступать за рулем лучшей машины с самыми высокими шансами на успех.

[Тогдашний руководитель Скудерии] Жан Тодт предложил мне приехать и обсудить все в общих чертах. Я приехал в Италию, встретился с ним – по-моему, в его доме, где он работал.

Он сказал: «Знаешь, тебе придется стать вторым номером для Михаэля». Именно по этой причине я отказался от этого очень щедрого предложения. Это ведь не то предложение, от которого нельзя отказаться, не так ли? От такого предложения нужно отказаться.

Возможно, мне следовало попробовать. Несколько лет назад кто-то спросил Жана Тодта об этом, и он сказал, что мы никогда не встречались и не беседовали. Что ж, должно быть, мне это все приснилось!» – сказал Хилл.

Nike выпускал кроссовки для Шумахера, но вместо успеха как у Джордана – провал

