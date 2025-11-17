Макс Ферстаппен о «правилах папайи»: «Это не моя проблема, не так ли?»

Ферстаппен высказался о правилах «Макларена».

Пилот «Ред Булл » поделился мнением о командной тактике «Макларена », известной как «правила папайи».

«Это не моя проблема, не так ли? Как команда они решают, какие правила хотят применять. Я же просто концентрируюсь на собственных выступлениях. Для меня важнее всего получить конкурентоспособный болид.

Если у нас будет быстрая машина, которая даст шанс опередить их, то мы это сделаем. Это единственное, на чем я сосредоточен», – поделился Ферстаппен в комментарии перед Гран-при Сан-Паулу.

