«У пилотов хотя быть будут дополнительные 30 минут во 2-й практике, все не так плохо». Дженсон Баттон – о красных флагах в первой практике перед Гран-при Канады

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон прокомментировал ситуацию с фактической отменой первой практики перед Гран-при Канады.

Изначально первая практика была остановлена через несколько минут после начала из-за поломки болида Пьера Гасли. Однако затем дирекция гонки не смогла возобновить гонку из-за технических проблем с камерами безопасности на трассе.

«Эта трасса сильно отличается от трека в Барселоне. Здесь тебе нужно больше времени, чтобы поймать оптимальный ритм. Да и состояние самой трассы значительно улучшается по ходу уик-энда.

И здесь пилоты хотят как можно раньше выехать на трек и проехать как можно больше кругов. Ну, у них хотя бы будут дополнительные 30 минут во второй практике, так что все не так плохо», – рассказал Баттон.

Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады