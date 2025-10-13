Алексей Попов о карьере Алонсо: «Очень плохо. Был бы 10-кратным чемпионом, если бы мудрее маневрировал между командами»

Попов дал оценку пути двукратного чемпиона Алонсо в «Ф-1».

Комментатор Алексей Попов высказался о карьере пилота «Астон Мартин » Фернандо Алонсо в стриме в своей группе «Гаснут огни».

«Переходы из команды в команду, характер… Вернуть бы все назад, он, наверное, мудрее маневрировал бы между командами и был бы уже десятикратным чемпионом.

Поэтому как можно оценить карьеру Алонсо? Учитывая его потенциал, очень плохо. Возможно, он супертоп из всех супертопов, но результаты этого не отражают», – приводит слова Алексея Autosport.com.ru.

Экс-инженер Алонсо: «Фернандо раздал по 1000 евро в конвертах всем, кто работал с болидом. «Макларен» пригрозил уволить всех, кто не вернет деньги»

Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома