Нико Хюлькенберг о планах на будущее: «Гоняться до 50 лет не буду. Скорее открою где-нибудь свой бар»

Хюлькенберг не планирует долгую гоночную карьеру.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал о том, что вряд ли будет выступать в гонках до 50 лет, как это делает тот же Рубенс Баррикелло.

«Я спокойно отношусь к своей карьере. Просто делаю свое дело – неделю за неделей, год за годом. До тех пор, пока я буду получать удовольствие от гонок и не буду терять скорость, для меня всегда найдется работа. А дальше будет видно. Может быть, займусь чем-то другим, вообще не связанным с гонками.

Буду ли я гоняться до 50? Скорее всего нет. И никакой яхты в Монте-Карло у меня тоже нет. Скорее открою где-нибудь свой бар, посмотрим.

Каким бы мне хотелось, чтобы меня запомнили? Быстрым, хорошим и надежным парнем. Хорошим человеком. Я всегда старался быть честен с самим собой. Я здесь ради того, чтобы как можно лучше выступать ради команды и себя самого. Делать все, что в моих силах, с учетом имеющихся ресурсов», – рассказал Хюлькенберг.

