Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады ФИА Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Гонщики «Формулы-1» потеряли более 30 минут первой сессии свободных заездов.

На трассе остановился болид «Альпин» Пьера Гасли, однако красные флаги не убрали после эвакуации машины.

Как подтвердила ФИА, возникли «проблемы с инфраструктурой камер видеонаблюдения на трассе», из-за чего возобновление сессии невозможно по соображениям безопасности. В Федерации заверили, что организаторы пытаются исправить ситуацию.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт сообщил, что тренировку могут продлить на полчаса, чтобы компенсировать упущенное время.

Болид Гасли сломался через 5 минут после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами

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9 комментариев

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Ser Gradov
И так, эта практика отменяется. Вторая будет остановлена из за дождя. Третья тоже что нибудь случится?) И потом поедут в дождь квалу)
+4
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+4
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Великий Алонсо
Пора привыкнуть. Настоящая Ф1 закончилась ещё лет 10 назад.
+3
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+3
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Интересно, а эти бобры или кто там траву поджирает, они не мешают заездам?
+1
0
+1
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Minuvert
В прошлом году один выбежал на трассу. Обошлось
Причём по крайней мере у одного из них яйца имеются, когда мимо Майландер проносился, он даже не дёрнулся.
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ffmp
Ответ Ser Gradov
И так, эта практика отменяется. Вторая будет остановлена из за дождя. Третья тоже что нибудь случится?) И потом поедут в дождь квалу)
Так веселее. Чем ясная погода и дубль РБ
0
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