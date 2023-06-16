Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады

Гонщики «Формулы-1» потеряли более 30 минут первой сессии свободных заездов.

На трассе остановился болид « » , однако красные флаги не убрали после эвакуации машины.

Как подтвердила , возникли «проблемы с инфраструктурой камер видеонаблюдения на трассе», из-за чего возобновление сессии невозможно по соображениям безопасности. В Федерации заверили, что организаторы пытаются исправить ситуацию.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт сообщил, что тренировку могут продлить на полчаса, чтобы компенсировать упущенное время.

Болид Гасли сломался через 5 минут после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами

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