0

Браунинг выступит за «Уильямс» в практике перед Гран-при Мехико

«Уильямс» объявил, что пилот Академии Люк Браунинг проведет первую сессию свободных заездов перед Гран-при Мехико.

23-летний британец займет болид Карлоса Сайнса.

Гонщик выступает в «Формуле-2», где занимает третье место в чемпионате и сохраняет шансы на титул.

Джеймс Воулз: «Однажды Сайнс прибыл на базу в 9 утра, чтобы поработать с инженерами. И это не потому, что я попросил»

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
