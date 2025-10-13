Браунинг выступит за «Уильямс» в практике перед Гран-при Мехико
«Уильямс» объявил, что пилот Академии Люк Браунинг проведет первую сессию свободных заездов перед Гран-при Мехико.
23-летний британец займет болид Карлоса Сайнса.
Гонщик выступает в «Формуле-2», где занимает третье место в чемпионате и сохраняет шансы на титул.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
