Джеймс Воулз: «Сардженту нужно взять ситуацию под контроль, пилотировать чисто. Скорости ему хватает»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о трудностях Логана Сарджента.

Утверждалось, что бывший босс Воулза в « » обсуждает возможную замену Сарджента на .

Американский гонщик пока не набрал очков в «Формуле-1», однако его начальник полагает, что необходимо накопить опыт. Сарджент стал участником ряда инцидентов – в Саудовской Аравии в квалификации, на рестарте в , в квалификации к спринту в Азербайджане. Контакт с пилотом « » Лансом Строллом на Гран-при Майами отправил его в хвост пелотона в самом начале заезда.

«Логан здесь, потому что он быстрый, и он может давать результат. Но нужно взять ситуацию под контроль, пилотировать чисто. В обоих квалификационных сессиях в Баку он пробился во вторые сегменты. Это стабильность, это нам и нужно.

Я уже объяснил ему: тебе хватает скорости. И: используй вторые сегменты, чтобы фактически получать вдвое больше опыта. Видно, что он начинает давать результат, постепенно подбираться.

Я не ожидаю, что он покажет скорость Алекса [Албона]. Более того, он проводил ряд гонок на трассах, где никогда не был. Но даже [в Майами], хоть он так расстроился, между ним и Алексом были всего три десятые. Так получилось, что в этот промежуток уместились семь машин.

[Контакт на первом круге Гран-при Майами –] просто гоночный инцидент. Болид «Астон Марин» поравнялся, места не хватило. Ни один из участников не сделал ничего плохого. Можно сказать, он негативно это воспринял, но я – вовсе нет. Как я потом ему объяснил: когда у тебя еще появится шанс 50 кругов играться с машиной и учиться в чистом воздухе.

Он новичок и провел всего несколько гонок. Такой шанс бесценен, и Логан его использовал. Посмотрите на темп – он был где-то рядом», – сообщил Воулз.

«Мерседес» пытается пристроить Шумахера на место Сарджента в «Уильямсе» (Sport1)

Мик Шумахер: «Верю в знаки зодиака: я Овен и буду пробиваться головой сквозь стену. Цель – вернуться в «Ф-1»