Ньюи и «Ред Булл» согласовали новый многолетний контракт (Autosport)

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» продолжит работу в чемпионской команде.

Как сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники, легендарный конструктор «Формулы-1» согласовал новый контракт с «Ред Булл», и сотрудничество продлится «многие годы». Предыдущая сделка истекала в конце нынешнего сезона, и появлялись слухи о возможном уходе Ньюи.

Команда пока не объявила о контракте, его точная длительность остается неизвестной.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выражал уверенность в том, что сохранит ключевого специалиста.

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