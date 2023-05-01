Ньюи и «Ред Булл» согласовали новый многолетний контракт (Autosport)
Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи продолжит работу в чемпионской команде.
Как сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники, легендарный конструктор «Формулы-1» согласовал новый контракт с «Ред Булл», и сотрудничество продлится «многие годы». Предыдущая сделка истекала в конце нынешнего сезона, и появлялись слухи о возможном уходе Ньюи.
Команда пока не объявила о контракте, его точная длительность остается неизвестной.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выражал уверенность в том, что сохранит ключевого специалиста.
Кристиан Хорнер: «Ньюи останется в «Ред Булл» на долгие годы»
«Это не поможет». Алези сомневается в эффективности гипотетического перехода Ньюи в «Феррари»
Как же хорошо он умеет поднять настроение своими набросами.😂😂😂