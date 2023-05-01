Ньюи и «Ред Булл» согласовали новый многолетний контракт (Autosport)

Теги Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Авто

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи продолжит работу в чемпионской команде.

Как сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники, легендарный конструктор «Формулы-1» согласовал новый контракт с «Ред Булл», и сотрудничество продлится «многие годы». Предыдущая сделка истекала в конце нынешнего сезона, и появлялись слухи о возможном уходе Ньюи.

Команда пока не объявила о контракте, его точная длительность остается неизвестной.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выражал уверенность в том, что сохранит ключевого специалиста.

Кристиан Хорнер: «Ньюи останется в «Ред Булл» на долгие годы»

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15 комментариев

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Scorpio
оу, спортс полегче, вы хотите, чтобы пастора Луку кондратий хватил от таких новостей
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мать Зетмира
Лука всех уже попереблокировал на этой ветке, ответить ему нельзя.
Как же хорошо он умеет поднять настроение своими набросами.😂😂😂
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Minuvert
Одной этой новостью Ферстаппен стал ближе к восьмому чемпионству, чем Льюис
+2
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мать Зетмира
Ответ Рнпрл Аари
Ну надо человеку почувствовать свою важность
Походу он тебе минус впаял. Читает, впитывает.)
+2
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Рнпрл Аари
Ответ мать Зетмира
Лука всех уже попереблокировал на этой ветке, ответить ему нельзя. Как же хорошо он умеет поднять настроение своими набросами.😂😂😂
Есть два мнения его и неправильное
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мать Зетмира
Ответ Рнпрл Аари
Есть два мнения его и неправильное
Как говорил классик: "Оно никого не интересует". Так что можно и не учитывать. 😂😂😂
+2
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Рнпрл Аари
Ответ мать Зетмира
Как говорил классик: "Оно никого не интересует". Так что можно и не учитывать. 😂😂😂
Ну надо человеку почувствовать свою важность
+2
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deserg
Ответ мать Зетмира
Лука всех уже попереблокировал на этой ветке, ответить ему нельзя. Как же хорошо он умеет поднять настроение своими набросами.😂😂😂
да, причем он искренне думает что если заблочить то мы перестанем существовать. наивное дитя. кстати мне вообще кажется что Лука это придуманный спортсом персонаж. Они любят так делать в других разделах, чтобы трафик нагонять
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мать Зетмира
Ответ deserg
да, причем он искренне думает что если заблочить то мы перестанем существовать. наивное дитя. кстати мне вообще кажется что Лука это придуманный спортсом персонаж. Они любят так делать в других разделах, чтобы трафик нагонять
А мне кажется - это просто второй аккаунт Великой Алонсы.
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deserg
Ответ мать Зетмира
А мне кажется - это просто второй аккаунт Великой Алонсы.
мысль интересная, но думаю нет. слишком разный стиль
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Ват-сон
черный день во всех паддоках, а в виллибад... тьфу, то есть в редбулл праздник
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Рнпрл Аари
Ответ мать Зетмира
Походу он тебе минус впаял. Читает, впитывает.)
Вполне возможно 😂
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